MENTAL CONNEXION LA GRANDE COMEDIE – PETITE SALLE Paris Catégorie d’Évènement: Paris MENTAL CONNEXION LA GRANDE COMEDIE – PETITE SALLE Paris, 18 février 2024, Paris. « Voulez-vous vivre une expérience mystérieuse où vous serez au centre du spectacle ?Le mentaliste Tibor va pour la première fois tenter de connecter chaque personne présente dans la salle pour que vous puissiez percer les mystères de votre esprit !Télékinésie, Télépathie, Prédiction, Divination, Synchronicité…Oseriez-vous découvrir quel sera votre super pouvoir ?Un spectacle drôle, étonnant et participatif. »

Tarif : 14.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-02-18 à 16:00 Réservez votre billet ici LA GRANDE COMEDIE – PETITE SALLE 40 RUE DE CLICHY 75009 Paris 75 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75009 Lieu LA GRANDE COMEDIE - PETITE SALLE Adresse 40 RUE DE CLICHY Ville Paris Departement 75 Lieu Ville LA GRANDE COMEDIE - PETITE SALLE Paris Latitude 48.879482 Longitude 2.329313 latitude longitude 48.879482;2.329313

