STARS D’UN SOIR LA GRANDE COMEDIE Paris, 14 janvier 2024, Paris.

Franck Leroy est un comédien célèbre, adulé du public.Mais dans le milieu professionnel comme dans sa vie privée, il est connu pour être exigeant, insupportable, voire exécrable. Dans quelques jours, il se produit devant le Tout-Paris avec sa nouvelle pièce de théâtre et la salle affiche déjà complet. Mais une semaine avant la première, lassés des humeurs de la tête d’affiche, ses comédiens le lâchent. Pire, plus aucun comédien du pays ne veut travailler avec lui. Etant au pied du mur, il a alors une idée qu’il pense géniale, c’est de demander à son entourage de remplacer les comédiens.Et ça, pour une bonne idée, c’est sacrément une bonne idée ! Attachez bien vos ceintures, ça va secouer ! La nouvelle comédie de Alil Vardar, avec Claudia Cochet ou Geneviève Gil, Jérôme Lenôtre ou Hugues Hausman, Alain Posture ou Sébastien Siloret et Alil Vardar évidemment. Un texte d’Alil Vardar, librement inspiré d’une oeuvre de Stefan Cuvelier, collaboration artistique Thomas Gaudin.Alil VARDAR sera remplacé par Arsène Mosca du 8 au 12 janvier 2024 inclus et du lundi 29 janvier 2024 au jeudi 1er février 2024 inclus.

Tarif : 28.60 – 55.00 euros.

Début : 2024-01-14 à 16:00

LA GRANDE COMEDIE 40 RUE DE CLICHY 75009 Paris 75