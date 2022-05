La Grande Chorale du Rio chez le vigneron Château de Belaygues Labastide-Saint-Pierre Catégories d’évènement: Labastide-Saint-Pierre

La Grande Chorale du Rio chez le vigneron Château de Belaygues, 18 juin 2022, Labastide-Saint-Pierre. La Grande Chorale du Rio chez le vigneron

Château de Belaygues, le samedi 18 juin à 19:00

La Grande chorale du Rio s’invite au Château de Belaygues pour un clin d’oeil à la fête de la musique ! Restauration et degustation sur place.

Acces libre

Venez célébrer la musique au domaine Château de Belaygues 1755 chemin de Bonneval 82370 Labastide-Saint-Pierre Labastide-Saint-Pierre Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T19:00:00 2022-06-18T22:00:00

