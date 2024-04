La grande chasse Spectacle par la Phalène bleue Musée de lécole rurale en Bretagne Trégarvan, dimanche 14 avril 2024.

La grande chasse Spectacle par la Phalène bleue Musée de lécole rurale en Bretagne Trégarvan Finistère

Spectacle tout public à partir de 8 ans.

Durée 50 min

Arthur Marechal et Christèle Pimenta racontent des histoires.

Un tandem où les mots deviennent mélodie et la musique devient langage.

Un paysage sonique arpenté par une randonneuse lexicale dûment chaussée de verbes à crampons.

Ensemble, ils construisent des images, façonnent des univers et tentent de faire partager leur (in)compréhension du monde. Parce que la frontière entre quotidien et fiction ne tient qu’à notre imagination, une seule destination un ailleurs propre à chaque paire d’oreille qui les écoute.

C’est au travers d’un récit épique de traque au renard que Christèle nous livre sa banlieue, celle qui l’a vue grandir. Une banlieue haute en couleurs, avec sa cité et ses tours, ses périph et ses embouteillages ; mais surtout une toute petite banlieue avec ses histoires et ses amitiés, ses espoirs et ses commérages, une petite banlieue aux allures de village. C’est par le filtre de leurs yeux d’enfant mais aussi de Zaïre, Aïcha et Soussan que Christèle et Arthur racontent cette banlieue comme le plus grand des terrains de jeux, la plus surprenante des expériences de vie. C’est tout en rimes et en rythmes qu’ils nous invitent à pulvériser les frontières, à détruire les préjugés: à voir plus grand!

Sur réservation à l’adresse amis.musee.ecolerurale@gmail.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 15:00:00

fin : 2024-04-14 16:00:00

Musée de lécole rurale en Bretagne 4 Kergroas

Trégarvan 29560 Finistère Bretagne contact@musee-ecole.fr

L’événement La grande chasse Spectacle par la Phalène bleue Trégarvan a été mis à jour le 2024-04-05 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE