La grande chasse aux oeufs PréhistoSite Brassempouy, lundi 1 avril 2024.

La grande chasse aux oeufs PréhistoSite Brassempouy Landes

Au programme de la grande chasse aux œufs

A partir de 10h30

> Chasse aux œufs de Pâques autour du musée pour les tous petits et village des cro-mignons avec des petits jeux spécialement conçus pour eux.

> Chasse aux œufs dans l’ArchéoParc pour les plus grands !

> Concours de tir au propulseur, avec pour cible, un œuf géant et un cadeau à gagner pour les vainqueurs!

A 15h15

> Atelier décoration d’œufs à la mode préhistorique !

Avec des ocres naturelles amusez-vous à peindre des œufs en plâtre et même à les graver avec des outils en silex. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 10:30:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

PréhistoSite 404 Rue du Musée

Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine reservations@prehistoire-brassempouy.fr

L’événement La grande chasse aux oeufs Brassempouy a été mis à jour le 2024-02-09 par Landes Chalosse