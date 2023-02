LA GRANDE CAVALCADE Hombourg-Haut Catégories d’Évènement: Hombourg-Haut

Moselle La cavalcade fait son grand retour à Hombourg-Haut avec son défilé de chars, fanfares et troupes carnavalesques dans les rues de la ville. Le cortège se dirige vers l’Espace De Wendel où l’animation musicale se poursuivra avec l’orchestre Jacky Mélodie. L’entrée de la salle des fêtes sera gratuite et elle sera ouverte dès 13h. Restauration sur place. Le départ de la cavalcade sera quand à lui donné à 15h devant l’ancienne mairie (Maison des services). La RD603 ne sera fermé que le temps du passage de la cavalcade, les habitants et usagers pourront donc librement circuler avant et après.

Evènement organisée par Le Carnaval d’Antan, le Handball Club, les Cavaques, les Vétérans de la SSEP et la municipalité. +33 3 87 90 53 53 unsplash

