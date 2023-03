Concert Adé La Grande Carène Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère . À tout juste 27 ans, Adé nous présente « Et alors ? » son premier album solo, après l’aventure intense Thérapie Taxi.

A cheval entre pop luxuriante et country futuriste, Adé a trouvé le bon galop, traversant en Amazone, avec justesse, aplomb et un rien de candeur, les multiples paysages de l’amour et ses météos changeantes, ses zones de turbulences et ses accalmies solaires. Dans une atmosphère de saloon perdu sous la lune, elle chante, mélancolique, « les coeurs brisés vous souhaitent une bonne année », mais les années qui s’ouvrent pour Adé s’annoncent assurément radieuses.

Après deux concerts complets à la Maroquinerie, suivis de deux Cigales complètes, Adé continue son ascension. Abonné·es : 23€

Plein Tarif : 28€

Tarif Réduit : 25€ +33 2 98 46 66 00 https://www.lacarene.fr/Ade.html La Grande Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest

