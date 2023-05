JEUDIS DU SAVOIR-FAIRE : VISITE DE BALADE AU JARDIN La Grande Buchaille, 24 août 2023, Épineu-le-Chevreuil.

Épineu-le-Chevreuil,Sarthe

Anne et Patrick BROCHARD nous font visiter leurs vergers ainsi que leur élevage de volailles BIO et œufs. Confitures et yaourts maisons régaleront petits et grands !.

2023-08-24 à ; fin : 2023-08-24 16:30:00. EUR.

La Grande Buchaille

Épineu-le-Chevreuil 72540 Sarthe Pays de la Loire



Anne and Patrick BROCHARD show us around their orchards and their organic poultry and egg farm. Homemade jams and yoghurts will delight young and old alike!

Anne y Patrick BROCHARD nos llevan a conocer sus huertos y su granja ecológica de aves de corral y huevos. Las mermeladas y yogures caseros harán las delicias de grandes y pequeños

Anne und Patrick BROCHARD zeigen uns ihre Obstplantagen sowie ihre Bio-Geflügel- und Eierzucht. Die hausgemachten Marmeladen und Joghurts werden Groß und Klein begeistern!

Mise à jour le 2023-05-26 par eSPRIT Pays de la Loire