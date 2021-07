Rezé Médiathèque-Espace Diderot Loire-Atlantique, Nantes La Grande braderie et le Cabinet de curiosités Médiathèque-Espace Diderot Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

La Grande braderie et le Cabinet de curiosités Médiathèque-Espace Diderot, 10 juillet 2021

Gratuit : non Livres à partir de 1€ Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque Vente de livres, bd, revues à partir d’1€, vente exceptionnelle d’objets et de livres anciens et exposition d’objets insolites sortis des réserves de la médiathèque. La médiathèque sera même ouverte le dimanche après-midi pour l’occasion ! À noter : ouverture exceptionnelle le dimanche 11 juillet de 14h à 18h Médiathèque-Espace Diderot 1 Place Lucien Le Meut Château de Rezé Rezé

