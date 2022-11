La Grande Braderie du Secours Populaire Fontvieille Fontvieille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Fontvieille

La Grande Braderie du Secours Populaire Fontvieille, 20 novembre 2022, Fontvieille. La Grande Braderie du Secours Populaire

Cours Hyacinthe Bellon Les halles Fontvieille Bouches-du-Rhône Les halles Cours Hyacinthe Bellon

2022-11-20 – 2022-11-20

Les halles Cours Hyacinthe Bellon

Fontvieille

Bouches-du-Rhône Vente à prix braderie de vêtements adultes et enfants, jouets et jeux, vaisselles, bibelots déco, petit électro-ménager…et cette année encore plus de livres en parfait état à lire ou à offrir : romans, essais, polars, livre d’art… Ouverte à tous, la braderie du Secours populaire permet aux chineurs de déterrer des trésors et au plus grand nombre de faire de bonnes affaires, tout en participant à la solidarité de l’association ! Le Secours Populaire du Comité du Pays d’Arles organise sa grande braderie sous les Halles à Fontvieille Les halles Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Fontvieille Autres Lieu Fontvieille Adresse Fontvieille Bouches-du-Rhône Les halles Cours Hyacinthe Bellon Ville Fontvieille lieuville Les halles Cours Hyacinthe Bellon Fontvieille Departement Bouches-du-Rhône

Fontvieille Fontvieille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontvieille/

La Grande Braderie du Secours Populaire Fontvieille 2022-11-20 was last modified: by La Grande Braderie du Secours Populaire Fontvieille Fontvieille 20 novembre 2022 Bouches-du-Rhône Cours Hyacinthe Bellon Les halles Fontvieille Bouches-du-Rhône Fontvieille

Fontvieille Bouches-du-Rhône