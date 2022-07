La grande braderie des commerçants

2022-07-16 – 2022-07-16 Les commerçants mortainais vous attendent pour leur grande braderie. Toute la journée, vide-grenier en centre-ville, gratuit, sans réservation. Placement au fur-et-à-mesure des arrivées. Exposition 40 de voitures anciennes. Restauration et buvette sur place. Présentation-vente d’animaux avicoles en race pure sur la place du jumelage de 9h à 17h. Les commerçants mortainais vous attendent pour leur grande braderie. Toute la journée, vide-grenier en centre-ville, gratuit, sans réservation. Placement au fur-et-à-mesure des arrivées. Exposition 40 de voitures anciennes. Restauration et buvette… +33 2 33 79 30 30 Les commerçants mortainais vous attendent pour leur grande braderie. Toute la journée, vide-grenier en centre-ville, gratuit, sans réservation. Placement au fur-et-à-mesure des arrivées. Exposition 40 de voitures anciennes. Restauration et buvette sur place. Présentation-vente d’animaux avicoles en race pure sur la place du jumelage de 9h à 17h. dernière mise à jour : 2022-07-03 par

