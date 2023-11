Les Endimanchés 2 La Grande Boutique, Langonnet (56), 10 décembre 2023, .

Les Endimanchés 2 Dimanche 10 décembre, 15h00 La Grande Boutique, Langonnet (56) Gratuit

15h > Performance

Performance de Lukaz Nedeleg (conteur) et Guillaume Guern (clarinettiste) dans l’installation de Cécile Borne.

16h > Stag ha stag avec le cercle celtique Korriged Is

À travers des instants de poésie chantés, contés, dansés, slamés, vous pourrez découvrir et partager l’univers du cercle celtique de Douarnenez qui mène, avec Cécile Borne depuis bientôt 10 ans, une aventure artistique singulière.

LES INDIGÈNES DU 7ÈME CONTINENT

De Cécile Borne, plasticienne et chorégraphe, Douarnenez.

Artiste dont l’univers poétique noue le mouvement, la matière, l’image et le son, Cécile Borne présente ici une nouvelle installation issue de ses collectes de déchets plastiques sur les grèves. Dans son sillon, suit une joyeuse troupe de Douarnenez avec qui elle collabore, entre autre, au sein de Korriged Is, cercle celtique de Douarnenez. Avec elle, Les Endimanchés seront une nouvelle fois ce carrefour pluridisciplinaire, où règne l’improbable, l’inédit, l’éphémère : un moment précieux !

Fiction ethnographique plastique « Pendant vingt ans j’ai récolté ces fragments textiles sur les côtes de Bretagne et d’ailleurs. J’ai écarté de mon regard le plastique, pourtant bien présent sur le rivage. Cette matière particulièrement indésirable ne m’inspirait pas. Puis, il a fallu me rendre à l’évidence : je ne pouvais plus faire comme si ce n’était pas là. Il fallait que je porte un regard sur cette réalité. Ce déchet avait aussi des choses à dire. C’est de ce nouveau regard qu’ont émergé Les Indigènes du 7ème continent. Ce peuple habite les contrées plastiques et nous renvoie à notre inconséquence. Sa présence est le miroir de notre surconsommation galopante et de notre incapacité à gérer les déchets. Dans cette installation, le visiteur est invité à circuler entre objets, images, vidéos, pointes d’écoutes audios, abstractions géométriques répétitives, accumulations étranges, mouvances organiques, détournements de fonds marins, appropriations plastiques. Il chemine à la rencontre de ce peuple, né de notre saturation consumériste. » Cécile Borne

source : événement Les Endimanchés 2 publié sur AgendaTrad

La Grande Boutique, Langonnet (56) 3, Rue des Milads

La Grande Boutique, 56630 Langonnet, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/46526 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T15:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

2023-12-10T15:00:00+01:00 – 2023-12-10T17:00:00+01:00

stage breton