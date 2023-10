Concert – Matthieu Donarier Trio La Grande Boutique, Langonnet (56), 8 octobre 2023, .

Concert – Matthieu Donarier Trio Dimanche 8 octobre, 17h00 La Grande Boutique, Langonnet (56) 10€, 8€

Créé en 1999, ce trio, qui par sa singularité et sa durée de vie a marqué le paysage jazzistique français, nous chuchote près d’un quart de siècle plus tard qu’il n’a pas fini d’explorer les territoires sonores rendus accessibles par la complicité quasi télépathique unissant les trois musiciens. Au détour des compositions de Matthieu Donarier, on croise un Erik Satie porté par des rythmiques de transe du Golfe Persique. On côtoie Brassens ou Trénet sans parole, on découvre un Franz Liszt créateur de grooves électriques lancinants. Et partout, la liberté et la joie de trois musiciens qui conversent, s’écoutent, construisent, se font des surprises, bref qui jouent, inlassablement.

Matthieu DONARIER : saxophones Manu CODJIA : guitare Joe QUITZKE : batterie

En partenariat avec Plages Magnétiques dans le cadre de l’Atlantique Jazz Festival

La Grande Boutique, Langonnet (56) 3, Rue des Milads

2023-10-08T17:00:00+02:00 – 2023-10-08T21:00:00+02:00

