Souffles La Grande Boutique Langonnet

Souffles SOUFFLES – Solo de Yannick « Jeanno » JORY Vendredi 23 février, 20h30 La Grande Boutique Tarif plein 10 € | Tarif réduit 8 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T21:30:00+01:00

Fin : 2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T21:30:00+01:00

SOUFFLES – Solo de Yannick « Jeanno » JORY

« Jeanno est un peintre musical. Ses dix doigts pianotent comme des pinceaux. Son sax est sa syntaxe. C’est un Falstaff à la sauce armoricaine. Jeanno charade avec ses camarades une musique anxiophobe et exhilarante. Ses frasques sont des fresques. J’ai rêvé à mort d’un homard rose, sur granit rose et ses envolées iodées. J’en ai rêvé et Jeanno l’a peint ».

Christophe Salengro

Souffles est le premier solo du saxophoniste Jeanno Jory.

À l’origine du projet, il y a les écrits de son ami et chanteur Bertrand Belin autour du souffle, qui résonnent fortement dans son jeu et sa composition. Un saxophone, une machine électroacoustique.

Ce solo s’appelle Souffles, le dernier, le nouveau, le temps qui passe, qui souffle, jouer avec lui… jusqu’à la transe.

Yannick « Jeanno » JORY : saxophone – Logelloop

Bertrand BELIN : textes

Cécile LE BOURDONNEC et Claude COUFFIN : création lumière

Jean-Pierre SPIRLI : son

www.mojola.fr

La Grande Boutique 3 rue des Milad 56630 Langonnet Langonnet 56630 Morbihan Bretagne

