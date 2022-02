LA GRANDE BOUQUINERIE : 7e FOIRE AUX LIVRES SOLIDAIRE Esteville Esteville Catégories d’évènement: Esteville

Vente de 50 000 livres d'occasion par des associations de solidarité. Rencontres avec des acteurs de la lutte contre la pauvreté et pour les droits humains, dédicaces et poésie.

contact@centre-abbe-pierre-emmaus.org
+33 2 35 23 87 76
http://www.centre-abbe-pierre-emmaus.org/

