LA GRANDE BOKAVIDANGE HIVERNALE La Rêverie, 13 janvier 2022, Bordeaux.

LA GRANDE BOKAVIDANGE HIVERNALE

La Rêverie, le jeudi 13 janvier 2022 à 18:00

Après plus d’un an de partenariat entre les associations La Fumainerie et Récup Bokashi Aquitaine, il est grand temps de vous proposer une soirée conviviale ! ————————————————————————————————————————————————————– Cette grande Bokavidange hivernale sera l’occasion de vous rencontrer et d’échanger entre adhérents ainsi qu’avec les membres salariés et bénévoles des deux associations. ### Au programme : retours d’expérience, informations sur le Bokashi et les toilettes sèches et petits ateliers pour favoriser la rencontre. Cet événement est ouvert à toutes à à tous, et sera l’occasion de présenter nos associations et services, n’hésitez donc pas à inviter vos voisin.e.s et ami.e.s ! RDV donc le jeudi 13 janvier 2022 dès 18h à la Rêverie, 233 rue de Saint-Genès, 33000 Bordeaux. Pour nous permettre de jauger la participation à cet événement, nous vous invitons à suivre ce lien pour vous inscrire : [https://doodle.com/poll/miz8us3hmw96qh45?utm_source=poll&utm_medium=link](https://doodle.com/poll/miz8us3hmw96qh45?utm_source=poll&utm_medium=link) Le lieu nous accueillant étant un établissement scolaire, l’entrée est soumise au contrôle du pass sanitaire. Le protocole sanitaire en vigueur au moment de l’événement sera indiqué à l’entrée de l’événement. Selon l’évolution de la vague épidémique nous sommes susceptibles de déplacer ou d’annuler l’événement.

Sur Inscription

Rencontres, retours d’expériences, informations sur le Bokashi et les Toilettes sèches – Auberge espagnole –

La Rêverie 233 rue de Saint-Genès Bordeaux Saint-Genès Gironde



