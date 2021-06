LA GRANDE BATTLE Mamers, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Mamers.

LA GRANDE BATTLE 2021-07-03 20:30:00 – 2021-07-03 22:00:00 Espace Saugonna 2, rue de la Gare

Mamers Sarthe Mamers Sarthe

Les élèves de l’École de Musique et Danse Maine Saosnois et leur formation s’affrontent et vous dévoilent leur plus beaux morceaux !

Faites entendre votre préférence car la victoire se jouera à l’applaudimètre !!

Concert gratuit sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers et à Bonnétable et au 02 43 97 60 63

Applaudissez pour votre morceau préféré !

