LA GRANDE BAMBOCHE DE LA VALEUR TRAVAIL La REcyclerie, 28 avril 2023, Paris.

Le vendredi 28 avril 2023

de 19h30 à 02h00

.Tout public. gratuit

En ces périodes sombres, où le gouvernement tente plus que jamais de s’accaparer nos retraites, notre temps libre et finalement nos vies ; la joie est d’une absolue nécessité !

Grande Bamboche de la Valeur Travail : venez vous indigner avec nous en riant, en chantant et en dansant !

En ces périodes sombres, où le gouvernement tente plus que jamais de s’accaparer nos retraites, notre temps libre et finalement nos vies ; la joie est d’une absolue nécessité !

PS : Inscription gratuite (mais obligatoire) donc donnez votre argent directement aux caisses de grève !

Lien de l’inscription : HTTPS://WWW.HELLOASSO.COM/ASSOCIATIONS/KATAR-PAS-OKE/EVENEMENTS/GRANDE-BAMBOCHE-DE-LA-VALEUR-TRAVAIL

La Fédération de l’Activisme Radicalement Convivial (FARCI) est là pour mettre de la joie dans nos vies et dans nos luttes. Elle est née d’un regroupement d’asso’ engagées : Malheurs Actuels, NdFlex, Greenwashing Comedy Club, KatarPasOke, et bien d’autres à venir.

-> Il n’est plus nécessaire de prouver l’absurdité de notre système productiviste qui repose sur la sur-exploitation des travailleurs, des travailleuses et du reste du vivant non-humain.

-> La Fédération soutient tous les collectifs en lutte et ne compte pas rester les bras croisés pendant que nos ministres font des dingueries en tout genre.

-> La Fédération s’engage donc à organiser des bamboches engagées et fédératrices pendant toute la durée du mandat d’E. Macron.

La première édition des vendredi FARCI arrive le vendredi 28 avril 2023 à la REcyclerie, à partir de 19h30 et jusqu’à 2h du matin !

Au programme :

Du stand-up écolo, un concours de memes, des chorales militantes et bien sûr un immense karaoké

Un espace bar plus tranquille pour celles et ceux qui veulent simplement partager un verre et des valeurs citoyennes communes (et surtout s’éloigner des casseroles qui chantent à côté)

✨ Des paillettes, beaucoup de paillettes (biodégradables)

Des happenings surprises engagés sur le climat et la justice sociale

Le lieu ?

La REcyclerie est une ancienne gare de la Petite Ceinture de Paris, réhabilitée en 2014 en tiers-lieu qui sensibilise toute l’année à l’éco-responsabilité, de manière positive et non culpabilisante. Ce lieu de Sinny&Ooko repose sur 4 piliers : une programmation éco-culturelle de 300 événements par an, un atelier de réparation de petit électroménager, une ferme urbaine de 1000m2 et un café-cantine labellisé 3 écotables.

C’est où ?

83 boulevard Ornano 75018 Paris

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de ClignancourtBus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

Pour nous suivre, c’est par ici HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/FARCI_EX_KATARPASOKE/

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/932500817959055 https://www.helloasso.com/associations/katar-pas-oke/evenements/grande-bamboche-de-la-valeur-travail

FARCI