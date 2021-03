Romans-sur-Isère Accorderie de Romans sur Isère Romans-sur-Isère La Grande Balade de la Tolérance Accorderie de Romans sur Isère Romans-sur-Isère Catégorie d’évènement: Romans-sur-Isère

du lundi 22 mars au dimanche 28 mars à Accorderie de Romans sur Isère

La Grande Balade de la Tolérance ——————————– ### Une balade dans les rues de Romans, ponctuée de photos, de citations, d’images mettant en évidence les dommages de la discrimination LGBT. ### Une séance audio visuelle en diffusion continue toute au long de la journée, de petites rubriques ludiques, informatives et pédagogique sur l’homophobie. ### Un micro trottoir pour recueillir les opinions sur le sujet de l’homosexualité, l’homoparentalité et le mariage pour tous.

visite libre

Exposition photo au fil des vitrines de la rue et support audio-visuel dans notre structure. Accorderie de Romans sur Isère 68 rue St Nicolas 26100 Romans-sur-Isère st nicolas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-22T10:00:00 2021-03-22T17:30:00;2021-03-23T10:00:00 2021-03-23T17:30:00;2021-03-24T10:00:00 2021-03-24T17:30:00;2021-03-25T10:00:00 2021-03-25T17:30:00;2021-03-26T10:00:00 2021-03-26T17:30:00;2021-03-27T10:00:00 2021-03-27T17:30:00;2021-03-28T10:00:00 2021-03-28T17:30:00

