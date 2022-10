La grande aventure de Noël, 7 décembre 2022, .

La grande aventure de Noël



2022-12-07 14:30:00 – 2022-12-07

EUR 8.5 8.5 Par un soir d’Hiver, une drôle de petite fille, emmitouflée dans un vieux manteau, et semblant venir de nul part, marche tristement dans la neige.



Elle se dit que cette année encore elle n’aura pas de Noël. Lorsqu’elle aperçoit briller et tournoyer dans le ciel un gros flocon de neige. Éblouie et très intriguée, elle décide de suivre cet étrange flocon qui va lui faire vivre une aventure incroyable et merveilleuse, faite de rencontres extraordinaires. La petite fille va ainsi passer le plus beau des Noëls.



Un spectacle poétique, drôle, émouvant, délivrant un beau message de tolérance, de partage, d’amitié et respectant de belles valeurs humaines.



De et avec Caroline Dabusco

Dès 3 ans

