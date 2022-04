La grande Audition de L’École de Musique – Samedi 2 avril Grande Halle L'Union Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L'Union

Grande Halle, le samedi 2 avril à 16:00

L’École de Musique vous propose d’assister à sa Grande Audition. Un événement qui certes met en valeur les progrès accomplis par ses ensembles mais également vous transmet leur passion la musique. Seront présents l’orchestre école, l’orchestre symphonique et le big-band école.

Orchestre école, orchestre symphonique, ensemble de percussions et big-band école Grande Halle Rue du Somport, 31240 L'Union

2022-04-02T16:00:00 2022-04-02T18:00:00

