La Grande Arche de la Défense Visite du Toit de la Grande Arche Toit Grande Arche de la Défense, 6 février 2023, PARIS.

La Grande Arche de la Défense Visite du Toit de la Grande Arche Toit Grande Arche de la Défense. Un spectacle à la date du 2023-02-06 (2023-02-06 au ) 10:00. Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Billet valable pour une entrée à la date indiquée sur le billet de 10h à 19hDernière montée: 18h30Gratuit pour les moins de 3 ans. L’exposition sera fermée toute la journée sur les dates suivantes :- Le 16 Février- Du 23 Mars au 1er Avril inclus LE CIEL A SON AVENUE Au sommet de La Grande Arche, vous découvrirez ce qui est désormais la plus grande terrasse de Paris. Un pont promenade de 100 m de long traverse le bâtiment dans la continuité même de l’axe historique. De là, sont visibles les grands monuments qui ont forgé l’identité de la capitale depuis le Louvre en passant par l’Arc de Triomphe et La Tour Eiffel, la Tour Montparnasse, la Fondation Vuitton, le Mont Valérien, et bien d’autres encore !A partir du 7 janvier 2023 :Exposition Notre-Dame et VersaillesLe photographe Jean-Gabriel Barthélémy nous livre 3 récits, qui ont en commun les traces du temps et du passage des hommes. De la vertigineuse cathédrale Notre Dame de Paris, à la Cité des 4000 de la Courneuve en passant par un Versailles des plus secrets, à travers cette grande exposition, ces 3 lieux vont révéler leurs forces et leurs fêlures, leurs évidences et leurs secrets, sur les 1 200 m2 qu’offrent cet espace unique… Il nous entraîne dans les dédales de Notre Dame de Paris, avant le terrible incendie du 15 avril 2019. Un état des lieux commencé fin 2017, qui met en lumière une Notre Dame déjà en souffrance. Un Versailles inédit, puisque Jean-Gabriel Barthélemy a pu accéder aux pièces privées du château dont on ne connaît finalement qu’une infime partie. Le photographe nous plonge ici dans la dureté graphique, mais belle et épurée de la « Cité bleue » de la Courneuve. Cet ensemble de barres gigantesques, regroupant 4 000 logements, construit par la ville de Paris, fut l’un des plus beaux fleurons de l’urbanisme populaire de la Ve République.En cas de forte affluence, il est possible qu’il y ait un peu d’attente.Pour tout achat de tarif réduit un justificatif sera demandé obligatoirement au point de contrôle de l’entrée.

Votre billet est ici

Toit Grande Arche de la Défense PARIS 1, parvis de la Défense 92044

Billet valable pour une entrée à la date indiquée sur le billet de 10h à 19h

Dernière montée: 18h30

Gratuit pour les moins de 3 ans.

L’exposition sera fermée toute la journée sur les dates suivantes :

– Le 16 Février

– Du 23 Mars au 1er Avril inclus

LE CIEL A SON AVENUE

Au sommet de La Grande Arche, vous découvrirez ce qui est désormais la plus grande terrasse de Paris. Un pont promenade de 100 m de long traverse le bâtiment dans la continuité même de l’axe historique. De là, sont visibles les grands monuments qui ont forgé l’identité de la capitale depuis le Louvre en passant par l’Arc de Triomphe et La Tour Eiffel, la Tour Montparnasse, la Fondation Vuitton, le Mont Valérien, et bien d’autres encore !



A partir du 7 janvier 2023 :

Exposition Notre-Dame et Versailles

Le photographe Jean-Gabriel Barthélémy nous livre 3 récits, qui ont en commun les traces du temps et du passage des hommes. De la vertigineuse cathédrale Notre Dame de Paris, à la Cité des 4000 de la Courneuve en passant par un Versailles des plus secrets, à travers cette grande exposition, ces 3 lieux vont révéler leurs forces et leurs fêlures, leurs évidences et leurs secrets, sur les 1 200 m2 qu’offrent cet espace unique…

Il nous entraîne dans les dédales de Notre Dame de Paris, avant le terrible incendie du 15 avril 2019. Un état des lieux commencé fin 2017, qui met en lumière une Notre Dame déjà en souffrance. Un Versailles inédit, puisque Jean-Gabriel Barthélemy a pu accéder aux pièces privées du château dont on ne connaît finalement qu’une infime partie. Le photographe nous plonge ici dans la dureté graphique, mais belle et épurée de la « Cité bleue » de la Courneuve. Cet ensemble de barres gigantesques, regroupant 4 000 logements, construit par la ville de Paris, fut l’un des plus beaux fleurons de l’urbanisme populaire de la Ve République.

En cas de forte affluence, il est possible qu’il y ait un peu d’attente.

Pour tout achat de tarif réduit un justificatif sera demandé obligatoirement au point de contrôle de l’entrée.

. EUR18.0 18.0 euros

Votre billet est ici