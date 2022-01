La Grande Accélération Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Orsay, 28 janvier 2022, Orsay.

**_La Grande Accélération_** est une installation visuelle et sonore qui a pour thématique l’évolution de la fonte des glaces. Elle prend appui sur des données simulant le recul de la Barrière de Ross dans la région antarctique pour proposer une expérience sensible du dérèglement climatique à travers l’évolution d’un paysage audiovisuel construit à partir de l’analyse de données scientifiques rendant compte de l’écoulement et de l’érosion glaciaire au cours du prochain siècle. L’installation est composée de plusieurs éléments qui mettent en scène ces données et rejouent les trajectoires qu’elles dessinent inexorablement. Ces trajectoires apparaissent tout d’abord sur des plaques de plexiglas qui donnent une représentation de l’évolution de la barrière de glace. Elles sont aussi dessinées à l’aide de nuages de particules vidéo-projetés dans l’espace d’exposition et qui répondent à une musique élaborée en temps réel. Composition musicale : [**Xavier Hautbois**](https://xhautbois.pagesperso-orange.fr/) (artiste et ingénieur et docteur en Musicologie au CHCSC de l’UVSQ) Animations visuelles : [**Florent Di Bartolo**](http://www.webodrome.fr/) (artiste et chercheur en Arts et Technologies Numériques) + d’infos : [http://www.webodrome.fr/acceleration/](http://www.webodrome.fr/acceleration/) Avec le soutien de [Diagonale · Université Paris-Saclay](https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/arts-culture-sciences-et-societe) et de la [Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay](https://ens-paris-saclay.fr/scene-de-recherche) Partenaires : [Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (Univ. Paris-Saclay, CNRS, CEA, UVSQ)](https://www.lsce.ipsl.fr/), [FabLab Descartes](https://www.descartes-devinnov.com/wp-content/uploads/2022/01/flyers_fablab_Descartes_220106_STC.pdf)

Entrée libre

Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Orsay 87 Rue Jean Teillac, 91400 Orsay Orsay Essonne



