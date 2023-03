Nuit Européenne des musées à La Maison du Mineur Maison du Mineur Rue victor Fumat – Vallée Ricard 30110 La Grand’Combe La Grand'Combe Catégories d’Évènement: Gard

La Grand'Combe

Nuit Européenne des musées à La Maison du Mineur Maison du Mineur Rue victor Fumat – Vallée Ricard 30110 La Grand’Combe, 13 mai 2023 20:30, La Grand'Combe. Visite guidée en nocturne des installations de surface de la mine de charbon du Puits Ricard suivie d’un buffet de produits du terroir : le cabas du mineur. Samedi 13 mai, 20h30 1 A la lueur d’une lampe de mine, découvrez les installations de surface de cet édifice classé Monument Historique. Une visite insolite, en nocturne accompagnée d’un guide, un voyage dans le temps pour mieux comprendre le passé minier des Cévennes. A l’issue de la visite, un buffet de produits du terroir vous est proposé : le cabas du mineur.

Départ des visites : 20h30 – 21h – 21h30

Réservation au 04 66 34 28 93 – contact@maison-du-mineur.com Maison du Mineur Rue victor Fumat – Vallée Ricard 30110 La Grand’Combe La Grand’Combe Vallée Ricard La Grand’Combe 30110 Gard A la lueur d’une lampe de mine, découvrez les installations de surface de cet édifice classé Monument Historique. Une visite insolite, en nocturne accompagnée d’un guide, un voyage dans le temps pour mieux comprendre le passé minier des Cévennes. A l’issue de la visite, un buffet de produits du terroir vous est proposé : le cabas du mineur.

Départ des visites : 20h30 – 21h – 21h30

Réservation au 04 66 34 28 93 – [[contact@maison-du-mineur.com](mailto:contact@maison-du-mineur.com)](mailto:contact@maison-du-mineur.com)

Détails Heure : 20:30 Catégories d’Évènement: Gard, La Grand'Combe Autres Lieu Maison du Mineur Rue victor Fumat - Vallée Ricard 30110 La Grand'Combe Adresse La Grand'Combe Ville La Grand'Combe Departement Gard Lieu Ville Maison du Mineur Rue victor Fumat - Vallée Ricard 30110 La Grand'Combe La Grand'Combe

Maison du Mineur Rue victor Fumat - Vallée Ricard 30110 La Grand'Combe La Grand'Combe Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la grand'combe/

Nuit Européenne des musées à La Maison du Mineur Maison du Mineur Rue victor Fumat – Vallée Ricard 30110 La Grand’Combe 2023-05-13 was last modified: by Nuit Européenne des musées à La Maison du Mineur Maison du Mineur Rue victor Fumat – Vallée Ricard 30110 La Grand’Combe Maison du Mineur Rue victor Fumat - Vallée Ricard 30110 La Grand'Combe 13 mai 2023 20:30 Maison du Mineur Rue victor Fumat - Vallée Ricard 30110 La Grand'Combe La Grand'Combe

La Grand'Combe Gard