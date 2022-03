La Grand’Bête Cormery, 9 avril 2022, Cormery.

La Grand’Bête Cormery

2022-04-09 – 2022-04-09

Cormery Indre-et-Loire Cormery

Concert/bal folk

Son terrier est situé en Région Centre aux environs de Tours. Ses compositions originales sont destinées à la danse, mais on prend aussi plaisir à l’écouter ; musiques écrites en Touraine et inspirées par les danses traditionnelles dîtes du « Centre France ». La Grand’ Bête c’est une énergie communicative, chaleureuse et un plaisir du « vivre ensemble». Un moment convivial de partage unique.

Gabriel Bonnin : Violon

Pierre Blavette : flûtes

Nicolas Campin : accordéon

Vincent Sirote : Guitare

YUla S : Percussion

Les compositions originales sont destinées à la danse, mais on prend aussi plaisir à l’écouter ; musiques écrites en Touraine et inspirées par les danses traditionnelles dîtes du « Centre France ». La Grand’ Bête c’est une énergie communicative, chaleureuse et un plaisir du « vivre ensemble».

nacelculture@gmail.com http://www.nacelculture.fr/

Concert/bal folk

Son terrier est situé en Région Centre aux environs de Tours. Ses compositions originales sont destinées à la danse, mais on prend aussi plaisir à l’écouter ; musiques écrites en Touraine et inspirées par les danses traditionnelles dîtes du « Centre France ». La Grand’ Bête c’est une énergie communicative, chaleureuse et un plaisir du « vivre ensemble». Un moment convivial de partage unique.

Gabriel Bonnin : Violon

Pierre Blavette : flûtes

Nicolas Campin : accordéon

Vincent Sirote : Guitare

YUla S : Percussion

La Grand’bëte

Cormery

dernière mise à jour : 2022-02-17 par