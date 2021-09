Saint-Christoly-Médoc Saint-Christoly-Médoc Gironde, Saint-Christoly-Médoc La Grand Pique Nique du Pnr Médoc Saint-Christoly-Médoc Saint-Christoly-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Christoly-Médoc

La Grand Pique Nique du Pnr Médoc Saint-Christoly-Médoc, 3 octobre 2021, Saint-Christoly-Médoc. La Grand Pique Nique du Pnr Médoc 2021-10-03 10:00:00 – 2021-10-03 18:00:00

Saint-Christoly-Médoc Gironde Saint-Christoly-Médoc Le Parc naturel régional Médoc invite les habitants du Médoc à un pique-nique géant dimanche 03 octobre dès 10h au port de Saint-Christoly-Médoc. Apportez votre pique-nique et venez en famille ou entre amis partager un moment convivial en bordure d’estuaire. Au programme, animations, sorties gratuites et dégustations (nombre de places limité, pensez à réserver !) : découverte des plantes sauvages comestibles, escapade sur les rives de l’estuaire, découverte de l’artiste Edgard Pillet, enquête sur les rives de l’estuaire, jeu de piste (dès 6 ans), visite d’une exploitation maraichère bio, sieste musicale, expositions, stands d’information… Buffet de produits locaux, dégustations de vins, dégustations de miel, vente d’huitres du Médoc. Programme complet et informations sur le site www.pnr-medoc.fr/actualites/. Le Parc naturel régional Médoc invite les habitants du Médoc à un pique-nique géant dimanche 03 octobre dès 10h au port de Saint-Christoly-Médoc. Apportez votre pique-nique et venez en famille ou entre amis partager un moment convivial en bordure d’estuaire. Au programme, animations, sorties gratuites et dégustations (nombre de places limité, pensez à réserver !) : découverte des plantes sauvages comestibles, escapade sur les rives de l’estuaire, découverte de l’artiste Edgard Pillet, enquête sur les rives de l’estuaire, jeu de piste (dès 6 ans), visite d’une exploitation maraichère bio, sieste musicale, expositions, stands d’information… Buffet de produits locaux, dégustations de vins, dégustations de miel, vente d’huitres du Médoc. Programme complet et informations sur le site www.pnr-medoc.fr/actualites/. +33 5 57 75 18 99 Le Parc naturel régional Médoc invite les habitants du Médoc à un pique-nique géant dimanche 03 octobre dès 10h au port de Saint-Christoly-Médoc. Apportez votre pique-nique et venez en famille ou entre amis partager un moment convivial en bordure d’estuaire. Au programme, animations, sorties gratuites et dégustations (nombre de places limité, pensez à réserver !) : découverte des plantes sauvages comestibles, escapade sur les rives de l’estuaire, découverte de l’artiste Edgard Pillet, enquête sur les rives de l’estuaire, jeu de piste (dès 6 ans), visite d’une exploitation maraichère bio, sieste musicale, expositions, stands d’information… Buffet de produits locaux, dégustations de vins, dégustations de miel, vente d’huitres du Médoc. Programme complet et informations sur le site www.pnr-medoc.fr/actualites/. Pnr Médoc dernière mise à jour : 2021-09-16 par PNR Médoc

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Christoly-Médoc Autres Lieu Saint-Christoly-Médoc Adresse Ville Saint-Christoly-Médoc lieuville 45.35953#-0.82128