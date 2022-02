La Grand’ Fabrique de l’Imaginaire ! Lesneven, 20 mai 2022, Lesneven.

La Grand’ Fabrique de l’Imaginaire ! Lesneven

2022-05-20 14:00:00 – 2022-05-22 22:00:00

Lesneven Finistère

La Grand’ Fabrique de l’Imaginaire c’est l’occasion, le temps d’un week-end riche en émotions, de découvrir la Côte des Légendes et rêver grâce aux artistes, au paysage et aux patrimoines de pierres et de mots.

3 jours, 2 sites

Grâce aux arts sous toutes ses formes, La Grand’ Fabrique nous invite à prendre de la hauteur et à rêver ensemble durant trois jours :

– le vendredi : journée dédiée aux enfants et aux jeunes avec la découverte du territoire par le biais de l’imaginaire, grâce à la rencontre avec des artistes ;

– le samedi à Lesneven et le dimanche à Guissény : programmation de spectacles, de concerts et d’installations artistiques. De l’insolite et du rêve à tous les étages !

De sa ville-centre à ses espaces ruraux, de ses terres à son littoral, La Grand’ Fabrique vous invite à profiter de la beauté de la Côte des Légendes, à construire un événement artistique fédérateur, à se rencontrer et à rêver !

tourisme@cotedeslegendes.bzh +33 2 29 61 13 60

La Grand’ Fabrique de l’Imaginaire c’est l’occasion, le temps d’un week-end riche en émotions, de découvrir la Côte des Légendes et rêver grâce aux artistes, au paysage et aux patrimoines de pierres et de mots.

3 jours, 2 sites

Grâce aux arts sous toutes ses formes, La Grand’ Fabrique nous invite à prendre de la hauteur et à rêver ensemble durant trois jours :

– le vendredi : journée dédiée aux enfants et aux jeunes avec la découverte du territoire par le biais de l’imaginaire, grâce à la rencontre avec des artistes ;

– le samedi à Lesneven et le dimanche à Guissény : programmation de spectacles, de concerts et d’installations artistiques. De l’insolite et du rêve à tous les étages !

De sa ville-centre à ses espaces ruraux, de ses terres à son littoral, La Grand’ Fabrique vous invite à profiter de la beauté de la Côte des Légendes, à construire un événement artistique fédérateur, à se rencontrer et à rêver !

Lesneven

dernière mise à jour : 2022-01-25 par