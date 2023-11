Bigard Festi. du rire de la Grand Combe 23 SALLE POLYVALENTE DENIS AIGON, 17 novembre 2023, LA GRAND COMBE.

Bigard Festi. du rire de la Grand Combe 23 SALLE POLYVALENTE DENIS AIGON. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:00 (2023-11-17 au ). Tarif : 18.0 à 27.5 euros.

Stade Sainte Barbe présente ce spectacle Après plus de 2 millions de spectateurs en 2 spectacles, le comte de Bouderbala revient pour une troisième édition. Il fera escale le 18 novembre à la Grand Combe. Il délivre un Stand Up, ou il se lâche pour le plus grand plaisir de son patron : Le PublicN° de téléphone accès PMR : 0651140201 Jean-Marie Bigard Jean-Marie Bigard

SALLE POLYVALENTE DENIS AIGON LA GRAND COMBE quai du 11 novembre Gard

