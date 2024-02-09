La grainothèque Médiathèque Saint-Jean-d’Angély
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La grainothèque Médiathèque Saint-Jean-d’Angély, vendredi 9 février 2024.
La grainothèque Médiathèque Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Rencontre avec Jean-Yves Maisonneuve du Jardin de Pomone.
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Date (année – mois – jour) et horaire :
Début : 2024-02-09 18:30:00
fin : 2024-02-09
Médiathèque Abbaye Royale
Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine mediatheque@angely.net
L’événement La grainothèque Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2024-02-05 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme