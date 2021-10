Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Manche, Sainte-Mère-Église La Grainothèque fête l’automne avec la ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église Sainte-Mère-Église Catégories d’évènement: Manche

La Grainothèque fête l’automne avec la ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église, 23 octobre 2021, Sainte-Mère-Église. La Grainothèque fête l’automne avec la ferme-musée du Cotentin 2021-10-23 10:00:00 – 2021-10-23 17:00:00 Médiathèque 30 rue Jean-François Oury

Sainte-Mère-Église Manche Sainte-Mère-Église Atelier floral, lectures d’histoires, ateliers jeux de société. Atelier floral, lectures d’histoires, ateliers jeux de société. +33 2 33 04 60 19 Atelier floral, lectures d’histoires, ateliers jeux de société. dernière mise à jour : 2021-10-19 par OT Baie du Cotentin

Lieu Sainte-Mère-Église Adresse Médiathèque 30 rue Jean-François Oury Ville Sainte-Mère-Église lieuville 49.41064#-1.3177