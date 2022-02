La grainothèque du rallumeur Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Adhésion à l’asso Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre. Amateurs de semences libres, reproductibles et extra locales … ce rendez-vous est fait pour vous ! Que vous ayez des graines à proposer ou non, vous êtes les bienvenus. Des pochettes vides sont à disposition pour les visiteurs qui souhaitent déposer des semences. Pour les intéressés, servez-vous tout simplement !



