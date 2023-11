En poussière – Dominique Ghesquière et Lucie Douriaud La Graineterie Houilles, 20 janvier 2024, Houilles.

En poussière – Dominique Ghesquière et Lucie Douriaud Samedi 20 janvier 2024, 17h30 La Graineterie entrée libre

« Autrefois, nous étions des plantes, des algues ou du plancton. Nous sommes devenu·es l’énergie d’aujourd’hui » . Ce « nous », c’est la matière naturelle, fruits des âges et des décompositions organiques que l’on retrouve maintenant dans nos plastiques, nos carburants, nos routes, nos objets les plus intimes.

Là, partout, sous nos doigts et sous nos yeux, pourtant invisible, inconcevable dans sa forme originelle. Nous avons perdu sa trace, diluée dans toutes les transformations humaines subies.

Lucie Douriaud et Dominique Ghesquière remontent à la source des forces et des substances. Leur énergie créatrice déployée semble vouloir inverser cette histoire unilatérale d’extraction et de digestion, en redonnant du temps, une présence et des contours aux formes originales : feuilles, giboulés, roches, coquillages dans des imbrications avec des éléments et techniques industriels.

Les œuvres de l’une et l’autre se répondent, nous voyageons de paysages en paysages – urbains, forestiers, océaniques, aériens – toujours composites. Ils se découvrent au gré d’une trajectoire vagabonde qui pourrait être empruntée à la déambulation poétique d’Ursula K. Le Guin dans le poème En poussière .

Quand, au creux de nos existences actuelles, nous ne savons plus distinguer ce qui relève de l’exploitation fossile généralisée, Dominique Ghesquière et Lucie Douriaud nous font sortir de notre torpeur, donnent un volume à cet état d’inconscience énergétique qui irradie jusqu’à nos façons de voir, de penser, de raconter ou d’imaginer le monde.

Andréanne Béguin

La Graineterie 27 rue Gabriel-Péri, 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France 01 39 15 92 10 https://lagraineterie.ville-houilles.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://lagraineterie.ville-houilles.fr/saison/2024-en-poussiere »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-20T17:30:00+01:00 – 2024-01-20T19:30:00+01:00

