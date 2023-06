exposition Hanna Kokolo et Morgane Baffier La Graineterie Houilles, 16 septembre 2023, Houilles.

Découvertes à l’occasion de la Biennale de la jeune création 2022, le centre d’art La Graineterie a souhaité inviter Hanna Kokolo et Morgane Baffier à présenter chacune une exposition personnelle autour d’œuvres inédites.

Lauréate de la dernière Biennale de la jeune création, Hanna Kokolo déroule son œuvre comme une fiction dont l’héroïne est son homonyme. Par l’oralité, l’écrit et la mise en scène de son récit, l’artiste alimente, mythifie, et détourne l’H(h)istoire.

Morgane Baffier élabore des conférences performées, autant poétiques que politiques. Avec un humour corrosif, elle décortique des sujets existentiels. Pour cette exposition, elle travaille sur un nouveau cycle de conférences autour de la lettre X. Le jour du vernissage de son exposition et de la Journée Européenne du Patrimoine, Morgane Baffier nous proposera une performance sur le format de la conférence, elle traite de questions métaphysiques avec beaucoup d’humour et de références à la culture populaire. Avec finesse, Morgane Baffier emprunte aux sachants leur postures, leurs codes, leurs outils, et vient ainsi titiller l’exercice de l’esprit critique, elle s’affranchit ainsi de tout dogmatisme

La Graineterie 27 rue Gabriel Péri, 78800 Houilles Houilles 78800 Yvelines Île-de-France

