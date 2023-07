La Graineterie de mots Bibliothèque Forney Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris La Graineterie de mots Bibliothèque Forney Paris, 2 septembre 2023, Paris. Le samedi 02 septembre 2023

de 15h30 à 17h00

.Tout public. gratuit

un spectacle à la bibliothèque Forney dans le cadre du festival des Traversées du Marais Un spectacle participatif et interactif sur le goût des

mots, de et avec Johann Charvel (Compagnie Les Miscellanées). Venez rire et découvrir la langue française en partageant un

joyeux moment de convivialité ! La graineterie de mots, c’est une charrette et un

colporteur, un entremetteur qui invite à enrichir la biodiversité de votre

vocabulaire. Comme on plante des semis de fleurs, Johann Charvel nous invite à cultiver ou encanailler notre

vocabulaire de mots rares, précieux, beaux ou étranges : nonobstant,

escarcelle, callipyge… Durant ce joyeux délire désopilant, il vous montre des

échantillons parmi tous les mots rassemblés dans de petits sachets à

disposition dans sa charrette de colporteur. De quoi se cultiver avec

humour ! De 9 à 99 ans. Entrée libre Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris Contact : +33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/

Graineterie de mots alençon : service communication alençon/ prends-en de la graine : Greg Basset Graineterie de mots Johann Charvel Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Forney Adresse 1 rue du Figuier Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Forney Paris

Bibliothèque Forney Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/