La Grainerie, le samedi 16 avril à 20:30

Opéra de cartes postales / Opéra mouvementé absurde et vocal, pour une danseuse, une cheffe de choeur et un choeur. Marie Blues est le dernier volet de la trilogie sur mon héritage de féminité. Il y a eu Le bal , un hommage à ma grand-mère maternelle, Tragôdia ou Thésée-moi !, une traversée chorégraphique drôle et absurde à propos de mon histoire et puis Marie Blues, qui rend hommage à ma grand-mère paternelle avec humour et dérision. Elle incarne le monde rural, celui que je connais depuis l’enfance. Elle incarne ce bois, ce métal, ces couleurs, ces odeurs, le plumage des oies et des canards. Elle incarne cette fatigue qui ne se dit pas, ne se montre pas, non, qui ne se montre pas… mais qui se voit. Elle incarne ce sacrifice au nom d’une religion qui n’a plus de sens. Une femme, traversant les deux guerres, et dont j’ai hérité de la force de faire, de tenir le coup, de survivre, à tel point que parfois je fus capable de supporter beaucoup même le pire. **DISTRIBUTION** Chorégraphie, interprétation et mise en scène Marlène Rostaing Musique et chant Marlène Rostaing Cheffe de chœur Quelen Lamouroux Collaboration artistique Yaëlle Antoine Création lumière Patrick Cunha Aide à la scénographie Yaëlle Antoine, Didier Préaudat Aide à la composition musicale Quelen Lamouroux Conception sonore Didier Préaudat, Marlène Rostaing Costumes Louis Ponsolle Accessoires Marlène Rostaing, Daniel Rostaing Accompagnement in8 circle • Maison de production / Marseille Crédit photo Picturaline [**ciebodydontcry.com**](https://www.ciebodydontcry.com/) **15/12/9 €** **création 2021** **> 12 ans** **1h**

Sur réservation

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma Haute-Garonne



