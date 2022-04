La Grainerie présente “La Journée des Tenaces” – Samedi 16 avril La Grainerie, 16 avril 2022, Balma.

LA TRADITIONNELLE, LA TANT ATTENDUE, L’INCONTOURNABLE JOURNÉE DES TENACES Le cirque de demain sera féministe ! Tu ne t’es jamais senti concerné-e par LA journée des Tenaces? Sache que cette journée-là, elle est pour toi ! _Vivre en patriarchie n’est bon pour personne !_ La construction culturelle des masculinités – en particulier lorsqu’elles deviennent toxiques – a de nombreuses conséquences problématiques comme : la misogynie, la culture du viol, la LGBTQphobie, l’encouragement à perpétuer des violences systémiques… Nous le disions (je sais plus quand), lors de la célébration du bi-centenaire de la naissance de Phillip Astley (Le papa du cirque moderne). Nous le disions : LE CIRQUE DE DEMAIN SERA FÉMINISTE (et l’assistance de s’esclaffer!). En 2022, Les Tenaces, dans un soutien sororal et inconditionnel aux mouvements conjoints de #balancetoncirque et de #metoothéâtre, invite le cirque actuel et passé à sa RENAISSANCE* ! **Programme de la journée :** – 9h30 : Accueil autour d’un café – 10h00 : Présentation de la journée par l’équipe de la Grainerie / par une Tenace. – 10h15 : prise de parole de Julien Le Cluziat. – 10h30 : Numéro de trapèze fixe avec Hanna De Vletter. – 10h45 : conférence de Lucile Peytavin (1h) + bord de scène ( 45 minutes) – 12h30 : slam 1 – Emma et Christian Charasse – 12h45 PAUSE REPAS – 14h30 : Maquette de Louisa Wrück (30 min) – 15h00 : Numéro de corde lisse avec Maria Céleste Funghi. – 15h30 : conférence de Patric Jean (1h) + bords de scène (45 min) – 17 h 30 Discours de Simon Deschamps – 17 h 40 Emma et Christian Charasse. – 18 h apéro des Tenaces avec dédicaces et vente de livres sur place en partenariat avec la librairie « Au bonheur des dames » – 19h 30 : PAUSE REPAS – 20h30 : Représentation de « Marie Blue » par la compagnie Body ! Don’t cry. Cette journée sera encadrée par les Tenaces, la Compagnie d’Elles et une équipée volontaire de la Grainerie. **DISTRIBUTION** Avec : L’ex-clown de tôle, Christian Charasse et sa fille Emma Charasse qui ponctueront la journée de chansons furieuses et tendres, celles d’un père qui cause avec sa fille de féminismes, l’historienne Lucille Peytavin qui définira le coût de la virilité en France, le réalisateur Patric Jean qui témoignera de son fort engagement artistique et social, l’éco-funambule Louisa Wruck… Crédit photo Antia Santoni-Constantini [**[https://lestenacescirque.wordpress.com/](https://lestenacescirque.wordpress.com/)**](https://lestenacescirque.wordpress.com/)

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T09:30:00 2022-04-16T22:30:00