La Grainerie, le jeudi 21 avril à 19:00

Cirque aux perspectives éclatées. On peut faire une parallèle entre la chute du nid – d’une oie par exemple – et la faute d’inattention ou l’innocence même d’un piaf, qui s’explose contre une baie vitrée. Si on soustrait l’arrivée du départ, noté déprime (d*), il ne reste plus qu’une ligne verticale – 8+8. AAAAAAAH ! FFFFFFH, FFFFFUUIIIIH ! Comment ? Perspectives éclatées, analyses théorico-poético- anecdotiques sur un lit de schémas sonores aux liens absurdes. Cet instant nous confronte aux délires farfelus d’une jeune femme captive de son passé. Imbroglio est un hommage a la vie. [[https://youtu.be/jDTmThber2o](https://youtu.be/jDTmThber2o)](https://youtu.be/jDTmThber2o) **DISTRIBUTION** De et par : Lola Bréard Metteur en scène : Jérémie Chevalier Accompagnement : Dispositif FAC mené par le Collectif la Basse Cour, l’ecole de cirque Turbul, en collaboration étroite avec le PNC la Verrerie, la Grainerie, l’association AVeC. Aide a l’ecriture: Marie Magdelene Regard complice : Joséphine Lunal Photos : Pierre Perez, Dorothée Parent Vidéo : LB SCHREU et Senny Rapoport **8/6 €** **création 2020** **> 8 ans** **50min** [**schreu.com**](https://www.schreu.com/)

Sur réservation

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T19:00:00 2022-04-21T20:00:00