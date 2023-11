« Ocho » par le cirque Baraka – Du 24 au 26 novembre La Grainerie Balma, 24 novembre 2023, Balma.

« Je n’ai pas une personnalité, je suis un cocktail ! »

Type, Taille, Couleur des yeux ?

Si elle s’inscrit sur des papiers, l’identité relève de mille choix, de rencontres sur des chemins, de mouvements. OchO cherche à nous désorienter, à nous réinventer en montrant nos multiples facettes.

Avec un cirque sous la forme d’un théâtre du corps, Baraka prend encore des risques, se fait toujours confiance… Se lance, s’élance, s’enlace. Dans le vide. Plus contre des murs, mais contre l’Autre… et partage des sensations, réveille des souvenirs pour donner une pulsation commune.

Avec le Pass Culture, ce spectacle est disponible au tarif réduit.

Seul•e ou accompagné•e (en choisissant l’offre duo), le Pass culture vous donne accès à un tarif préférentiel sur les spectacles programmés à La Grainerie et chez nos partenaires !

https://youtu.be/OfkjP8qzC-o

DISTRIBUTION :

Artistique : Lise Cluzaud // Mariano Alvarez // Monica Costamagna // Hugo Ferron // Sandra Bonomi // Matias Muñoz // Nelly Donnat

Accompagnement à la mise en scène : Pascal Wyrobnik et Garniouze

Créatrice costumes : Raphaelle Weber

Compositeur des musiques électronique et mixage : Alaskam

Regard création lumière : Jack Verdier et Zoé Meslé-Thibaud

Technique: Thibaut Herbreteau // Tristan Camporesi

Chargé de production : Paul Ribière

11/15/18/23€

La Grainerie sous chapiteau

création 2022

À partir de 5 ans

1h15

cirquebaraka.com/ocho

