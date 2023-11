Cabaret Rock par le cirque Baraka – Dimanche 19 novembre La Grainerie Balma, 19 novembre 2023, Balma.

Cabaret Rock par le cirque Baraka – Dimanche 19 novembre Dimanche 19 novembre, 18h00 La Grainerie Sur réservation

C’est dans un feu de joie, une invitation au voyage, au bonheur de partager un moment unique que les Baraka convient leurs amis musiciens des Poors. Ce groupe limousin vous offrira une interprétation subjective et viscérale du répertoire des Doors, rendant hommage à la poésie électrique de la bande à Morrison.

Dans cette communion rock’n’roll et psychédélique, Baraka lâchera ses bêtes : acrobates, jongleur•euses, danseur•euses ! Sur terre, comme dans les airs, laissez-vous embarquer dans ce concert-spectacle endiablé!

Dans le cadre de la Nuit du Cirque.

Avec le Pass Culture, ce spectacle est disponible au tarif réduit.

Seul•e ou accompagné•e (en choisissant l’offre duo), le Pass culture vous donne accès à un tarif préférentiel sur les spectacles programmés à La Grainerie et chez nos partenaires !

https://youtu.be/oeX2Apiqxpg

DISTRIBUTION :

Artiste de cirque : Lise Cluzaud // Monica Costamagna // Hugo Ferron // Sandra Bonomi // Matias Muñoz // Nelly Donnat // Julien Vieillard

Musiciens : LES POORS – Paul Casas // Antonin Chabillan // Rémi Brouillac // “Moustique” Gerald // Benoît Fouillaud

Technique : Thibaut Herbreteau // Tristan Camporesi

11/15/18/23€

La Grainerie sous chapiteau

création 2021

À partir de 5 ans

1h30

cirquebaraka.com

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/oeX2Apiqxpg »}, {« link »: « https://www.cirquebaraka.com/ »}] Basée à Balma, la Grainerie est la fabrique des arts du cirque et de l’itinérance. Multi-fonctionnelle, elle est à la fois lieu ressource pour les acteurs de la filière du cirque et lieu de diffusion de leurs créations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T18:00:00+01:00 – 2023-11-19T20:00:00+01:00

