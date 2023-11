« Projet grand-mère » par Un loup pour l’Homme – Les 18 et 19 novembre La Grainerie Balma, 18 novembre 2023, Balma.

« Projet grand-mère » par Un loup pour l’Homme – Les 18 et 19 novembre 18 et 19 novembre La Grainerie Sur réservation

On ne se laisse pas porter par un inconnu comme ça. Il faut du temps, une recherche d’intimité tout en délicatesse, une attention particulière. Porteur acrobatique, André Rosenfeld Sznelwar part à la rencontre de femmes ayant l’âge d’être des grand-mères. À chaque représentation, il entraîne cinq femmes dans des duos de fragile voltige, explore nos relations de confiance comme de dépendance et interroge les enjeux d’une discipline que l’horizon de la prouesse laisse bien souvent dans l’ombre.

En complicité avec le RING – Scène périphérique, le NeufNeuf Festival & avec le soutien de l’ONDA.

Dans le cadre de La Nuit du Cirque.

Avec le Pass Culture, ce spectacle est disponible au tarif réduit.

Seul-e ou accompagné-e (en choisissant l’offre duo), le Pass culture vous donne accès à un tarif préférentiel sur les spectacles programmés à La Grainerie et chez nos partenaires !

https://vimeo.com/156450385

DISTRIBUTION :

Direction artistique : Alexandre Fray

Conception : Alexandre Fray, Miriam Kooyman et Cathy Blisson

Avec : André Rosenfeld Sznelwar et 5 grand-mères locales Regard extérieur, mise en espace : Christophe Bergon

Création vidéo et musique : Karim Zeriahen

Création sonore : Cathy Blisson

Régie : Pierre-Jean Faggiani (en alternance avec Romain Antoine)

Production, diffusion : Lou Henry

Logistique : Emma Lefrançois

Relations presse : Estelle Laurentin

Remerciements : Caroline Cardoso

Production : Un loup pour l’Homme

16/13/10€

La Grainerie

création 2021

Tout public

1h15

unlouppourlhomme.com

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie https://la-grainerie.net/ [{« type »: « link », « value »: « https://la-grainerie.mapado.com/event/222755-projet-grand-mere-un-loup-pour-lhomme-la-grainerie »}] [{« data »: {« author »: « Mathilde Benignus », « cache_age »: 86400, « description »: « Extraits filmu00e9s dans le cadre de la ru00e9sidence u00e0 Reims de la compagnie Un loup pour l’hommenAvec Alexandre Fray, acrobate et des grand-mu00e8res volontaires.nEn savoir plus : www.unlouppourlhomme.com nMontage : Mathilde Benignus », « type »: « video », « title »: « Teaser « Projet Grand-mu00e8re » – Un loup pour l’homme », « thumbnail_url »: « https://i.vimeocdn.com/video/557499580-345dddbdb41d5e4ae00fba459eccb4ace68d82d0faba9449974ab23c330bbd6d-d_480 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://vimeo.com/156450385 », « thumbnail_height »: 360, « author_url »: « https://vimeo.com/user27038096 », « thumbnail_width »: 480, « options »: {« _texttrack »: {« label »: « Text language (ignored if no captions) », « placeholder »: « Two letters: en, fr, es, de… », « value »: « »}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/156450385 »}, {« link »: « http://unlouppourlhomme.com/ »}] Basée à Balma, la Grainerie est la fabrique des arts du cirque et de l’itinérance. Multi-fonctionnelle, elle est à la fois lieu ressource pour les acteurs de la filière du cirque et lieu de diffusion de leurs créations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T18:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:30:00+01:00

2023-11-19T16:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:30:00+01:00

spectacle balma