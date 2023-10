« Le Repos du guerrier » par La Supérette – Samedi 21 octobre La Grainerie Balma, 21 octobre 2023, Balma.

« Le Repos du guerrier » par La Supérette – Samedi 21 octobre

Le Repos du guerrier est un seul en scène qui livre un regard intime – non sans ironie – sur le parcours d’artiste de cirque. On y suit un acrobate, lanceur de couteau qui tente de re-jouer son parcours professionnel. Des scènes vécues, fantasmées ou parfois même totalement plagiées racontent en creux toute une génération de circassien·nes amateur·ices et professionnel·les, traditionnel·les et contemporain·es.

Un tour d’horizon sur ce que cet étrange rassemblement (le cirque) dit de nous.

DISTRIBUTION :

Conception et écriture : Edouard Peurichard

Régie générale et création lumière : Manolie Fontanière

Collaborateur artistique : Christian Coumin

Ingéniosité et entraide précieuse : Yoan Richard

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie https://la-grainerie.net/

Basée à Balma, la Grainerie est la fabrique des arts du cirque et de l'itinérance. Multi-fonctionnelle, elle est à la fois lieu ressource pour les acteurs de la filière du cirque et lieu de diffusion de leurs créations.

