OMÂ ou les privilèges de la patate est une autofiction circassienne. Elle explore le hasard de nos origines et les privilèges qui en découlent. Avec honnêteté et autodérision, l’artiste irano-allemande Roxana Küwen Arsalan cherche à démasquer l’absurdité des catégorisations. Parfois sincère ou amère, parfois comique ou ironique, elle invite son public à la rencontre de sa grand-mère iranienne et de sa grand-mère allemande. Une rencontre, pour le moins, pleine d’inattendus…

Pass Journée Focus disponible pour l’achat de 2 spectacles.

Avec le Pass Culture, ce spectacle est disponible au tarif réduit.

Seul•e ou accompagné•e (en choisissant l’offre duo), le Pass culture vous donne accès à un tarif préférentiel sur les spectacles programmés à La Grainerie et chez nos partenaires !

DISTRIBUTION :

De et avec: Roxana Küwen Arsalan

Suivi artistique: Lucie Boulay

Complice technique: Camellia Rashidi

Complice dramturgique: Nele Cleo Liekenbrock

Complice ponctuel jeu: Véronique Tuaillon

Oeil extérieur: Alessandro Angius

Décor: Ivanna Bort

Complice diffusion: Marie Marchand

Production: La Supérette / Les Amis de Christine

https://vimeo.com/657908484

9/7€

La Grainerie

création 2023

À partir de 8 ans

50min

roxanacircusartist.com/bolbol

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie https://la-grainerie.net/

Basée à Balma, la Grainerie est la fabrique des arts du cirque et de l'itinérance. Multi-fonctionnelle, elle est à la fois lieu ressource pour les acteurs de la filière du cirque et lieu de diffusion de leurs créations.

« , « provider_name »: « Vimeo »}, « link »: « https://vimeo.com/657908484 »}, {« link »: « https://roxanacircusartist.com/bolbol/ »}] Basée à Balma, la Grainerie est la fabrique des arts du cirque et de l’itinérance. Multi-fonctionnelle, elle est à la fois lieu ressource pour les acteurs de la filière du cirque et lieu de diffusion de leurs créations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T17:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:50:00+02:00

spectacle balma