Haute-Garonne Cirque Inshi – Samedi 14 octobre La Grainerie Balma, 14 octobre 2023, Balma. Cirque Inshi – Samedi 14 octobre Samedi 14 octobre, 18h00 La Grainerie Sur réservation “Chaque artiste racontera à sa manière, à travers sa discipline, ses agrès, sa propre histoire, le rêve qu’il avait avant le 24 février 2022. Rêves sera un spectacle sur la jeunesse, l’amitié et les moments les plus heureux de la vie que chaque Ukrainien a vécus avant l’invasion à grande échelle. La pièce présentera également le symbolisme ukrainien, les traditions folkloriques ukrainiennes, l’âme et l’indomptabilité du peuple ukrainien. ” Roman Khafizov, juillet 2023 DISTRIBUTION :

Mise en scène Roman Khafizov Interprètes : Andrii Bobrovnyk, Vladyslav Holda, Kostiantyn Korostylenko, Mykhailo Makarov, Anton Manaharov, Maksym Vakhnytskyi, David Yemishian Équipe technique : en cours de constitution instagram.com/inshi.circus 7 / 9 / 13 / 16€

L’intégralité des recettes de billetterie sera reversée aux artistes. La Grainerie Création 2024

Tout public à partir de 8 ans

