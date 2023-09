« Insumisa » par Nicol Von Marées Carvallo – Jeudi 14 septembre La Grainerie Balma, 14 septembre 2023, Balma.

« Insumisa » par Nicol Von Marées Carvallo – Jeudi 14 septembre Jeudi 14 septembre, 20h00 La Grainerie Sur réservation

AVANT-PREMIÈRE

Fiona est à la recherche de sa propre féminité. Elle se confronte à des stéréotypes et à des attentes sociales très éloignées de ses idéaux. Elle embarque le public dans sa quête, lui demande de l’aide pour réussir cette transformation en « femme idéale ». Mais, quand Fiona se regarde dans le miroir, elle ne se reconnaît pas.

Au moyen du cirque, de l’acrodanse et du tissu aérien, Nicol Von Marées Carvallo donne corps à la bataille intérieure que livre Fiona sur scène et nous rappelle avec puissance que la beauté est multiple.

Avec le Pass Culture, ce spectacle est disponible au tarif réduit.

Seul•e ou accompagné•e (en choisissant l’offre duo), le Pass culture vous donne accès à un tarif préférentiel sur les spectacles programmés à La Grainerie et chez nos partenaires !

DISTRIBUTION :

Créatrice et interprète : Nicol von Marées Carvallo

Création lumière : Clément Vynce

Regard extérieur et accompagnement dans le processus créatif: Christian Coumin, Belén Celedón, Albin Warette, Bárbara Benitez et plein d’autres personnes

Projet porté par « L’effervescente – Collectif d’Artistes »

MENTIONS OBLIGATOIRES :

Projet Accompagné par ESACTO Lido, dans le cadre de la Formation « Formalisation de Projet » ,

Bénéficiaire du « Labo Multi Travesía » cofinancé par le FEDER

et du laboratoire « Circo de Sur a Sur » Un projet de la Grainerie, Noletia & Truca Circus

dans le cadre du programme Erasmus+ de l’Union Européenne

Partenaires:

La Grainerie Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance

Cirque Les Noctambules

Ecole de Cirque Piste d’Azur

Laboratoire Circo de Sur a Sur – Seville, Espagne

El Invernadero – Alcobendas, Espagne

PDCirco

Salle Cavalie – Castanet Tolosan

9/7€

La Grainerie

création 2024

À partir de 10 ans

1h

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie https://la-grainerie.net/ [{« type »: « link », « value »: « https://la-grainerie.mapado.com/event/222048-insumisa-nicol-von-marees-varvallo-la-grainerie »}] Basée à Balma, la Grainerie est la fabrique des arts du cirque et de l’itinérance. Multi-fonctionnelle, elle est à la fois lieu ressource pour les acteurs de la filière du cirque et lieu de diffusion de leurs créations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T20:00:00+02:00 – 2023-09-14T21:00:00+02:00

2023-09-14T20:00:00+02:00 – 2023-09-14T21:00:00+02:00

spectacle danse