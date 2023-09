Lancement de saison – Mercredi 6 septembre La Grainerie Balma, 6 septembre 2023, Balma.

Lancement de saison – Mercredi 6 septembre Mercredi 6 septembre, 19h00 La Grainerie Renseignements

Venez découvrir les spectacles accueillis pour cette première partie de saison dans nos murs et chez nos partenaires. Cette soirée sera également l’occasion d’échanger sur les actions menées par l’association et qui font de La Grainerie une fabrique des arts du cirque unique en son genre.

Les membres de l’équipe, les compagnies associées et les artistes complices de cette soirée vous invitent à partager un moment festif, placé sous le signe de la rencontre et du partage, qui, nous l’espérons, vous donnera envie de vous émerveiller tout au long de la saison !

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie Basée à Balma, la Grainerie est la fabrique des arts du cirque et de l'itinérance. Multi-fonctionnelle, elle est à la fois lieu ressource pour les acteurs de la filière du cirque et lieu de diffusion de leurs créations.

