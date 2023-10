Exposition : « Promenons nous dans le petit bois » – Du 6 septembre au 25 octobre La Grainerie Balma, 6 septembre 2023, Balma.

Un acrobate et une trapéziste

Des enfants et des pédagogues

Des collégien·nes et des artistes

Un quartier et des danseur.se.s aériens

Des habitant·e·s et des dynamiques

Des rencontres et des ateliers

Des acteur·ices et des spectateur·ices.

Une géographie et des espaces :

Verts. Verticaux. Vertigineux.

Des porté·e·s et des porteur·se·s

Des portés acrobatiques. Côte à côte. Aux côtés de. Ensemble.

De la Grainerie au Petit Bois de Bagatelle, c’est la porte à côté…

Durant près d’un an, Benoit Kleiber (Cie PTT) et Véronique Marcourt, respectivement acrobate et trapéziste, ont porté cette sixième édition du projet d’éducation artistique et culturelle « Escale à Stendhal » initié par la Grainerie. Ils ont su aller au-devant des rencontres, tisser des liens, créer du mouvement et de la confiance dans le quartier Bagatelle-Faourette pour y distiller du cirque – et bien plus. Les enfants et adolescent·es du quartier, eux, leur partageaient leurs espaces de jeux, de vie, d’apprentissage – et bien plus.

Au terme de près de 60h d’ateliers de cirque à la Grainerie, au collège Stendhal, dans l’espace public, au centre social de Bagatelle, au centre culturel H.Desbals, avec la Cie Jeux de mômes, de créations vidéos et radio par les élèves, de spectacles découverts à la Grainerie ou au collège, Benoit Kleiber a inventé – et invité à – une balade circassienne dans le Petit Bois de Bagatelle. Mêlant artistes professionnel·le.s et amateur·ices volontaires, au gré des façades, des bancs, des murs, des arbres, cette création in situ – et les photographies exposées ici – témoignent de ces rencontres singulières, et nécessaires.

Ces photographies ont été réalisées dans le Petit bois de Bagatelle par VidéoH/StudioH, lors de la représentation de Promenons-nous dans le petit bois , balade circassienne in situ créée par Benoit Kleiber (Cie PTT), avec Véronique Marcourt, la Cie Mattatoio Sospeso, un collectif d’acrobates et les enfants volontaires du quartier Bagatelle (Toulouse) le 23 juin 2023. Cette représentation était associée à l’événement « Un été à la croisée des Parcs. »

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie https://la-grainerie.net/ Basée à Balma, la Grainerie est la fabrique des arts du cirque et de l'itinérance. Multi-fonctionnelle, elle est à la fois lieu ressource pour les acteurs de la filière du cirque et lieu de diffusion de leurs créations.

