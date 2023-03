Cirquons samedi La Grainerie Balma Catégories d’Évènement: Balma

Cirquons samedi La Grainerie, 25 mars 2023, Balma. Cirquons samedi Samedi 25 mars, 14h00 La Grainerie Ateliers cirques à 14h : 5,50€ plein tarif et 4,50€ tarif réduit Scène ouverte à 17h : 3,50€ tarif unique Animation surprise à 18h : Entrée libre Entre jonglerie, équilibres ou encore prouesses aériennes vous avez le choix !

Ces activités vous attendent à partir de 14h et sont ouvertes à tous ! Venez vous initier et observer les « presques pros » de la région à partir de 17h.

Pour clôturer la journée une animation surprise vous sera proposée ! Ne manquez pas l’occasion de vivre une expérience ludique et enrichissante en famille ou entre amis ! La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma 31130 Le Vidailhan Haute-Garonne Occitanie 05 61 24 33 91 https://la-grainerie.net/ Basée à Balma, la Grainerie est la fabrique des arts du cirque et de l’itinérance. Multi-fonctionnelle, elle est à la fois lieu ressource pour les acteurs de la filière du cirque et lieu de diffusion de leurs créations. Métro : ligne A – station Balma-Gramont Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

