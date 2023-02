“Baal” par le groupe Noces – Dimanche 12 mars La Grainerie, 12 mars 2023, Balma.

Sur réservation

Quintet féministe, acrobatique et dansé

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie [{“link”: “https://www.groupenoces.com/”}]

Basée à Balma, la Grainerie est la fabrique des arts du cirque et de l'itinérance. Multi-fonctionnelle, elle est à la fois lieu ressource pour les acteurs de la filière du cirque et lieu de diffusion de leurs créations.

Baal est une pièce de danse et d’acrobatie, portée par cinq hommes et un chœur de femmes. Ensemble, ces hommes et ces femmes, appellent à la déconstruction du patriarcat. Soutenus par des textes projetés et scandés, écrits par un collectif d’auteurices et d’adolescen-tes, Baal met en lumière les espoirs de la chorégraphe et metteure en scène Florence Bernad. Elle envisage ce spectacle comme une manifestation de joie et de rage mêlées.

Avec le chœur de l’Atelier sonore de Balma

DISTRIBUTION

Chorégraphe / Florence Bernad

Assistante chorégraphe / Gypsy David

Compositeur / Nantho Valentine

Créateur lumière / Nicolas Buisson

Regard extérieur / Guillaume Sendron et Pierre Jean Bréaud

Costumes / kingkongGIRL

Danseurs et acrobates / Franck Saurel, Simo Nahhas, Diogo Santos, Antonio Milheiceiros, et Flavien Esmieu

Choristes Balma / Anne-Marie Lassalle Faizeau, Sylvie Escande, Laurence Soldevila, Martine Cazalès, Arlette Saint Pierre, Jessie Brenac-Litzinger, Ghislaine Litzinger, Nicole Gouttenegre, Elyane Marcé, Patricia Bruzac et Dominique Piani

Auteurs et autrices / Aurélie Namur, Stéfane Page, Bruno Paternot

Administration et Production : Sonia Marrec, Camille Muller, Carole Escolar et Camille Rault-Verprey

Production déléguée : Groupe Noces /Florence Bernad

15/12/9 €

La Grainerie

création 2023

À partir de 12 ans

1h10

groupenoces.com



