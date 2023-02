Circo de sur a sur – Mercredi 8 et 9 mars La Grainerie, 8 mars 2023, Balma.

Cabaret en aller-retour Séville-Toulouse.

Mercredi 8 et jeudi 9 mars à 20h30 – La Grainerie

Cabaret en aller-retour Séville-Toulouse.

Existe-t-il un cirque caractéristique du Sud ? 
Cette question est la réponse à un projet commun dans lequel cinq artistes andalous·e·s partagent la scène avec cinq artistes toulousain·e·s, après plusieurs échanges et des temps de travail partagés lors de résidences entre Toulouse et Séville.

Circo De Sur a Sur est un spectacle qui réunit des techniques telles que l'équilibre, les hula hoops, le mât chinois, l'acrobatie, le fil, la contorsion, le diabolo, le trapèze fixe, la jonglerie, les tissus et la corde lisse.

Un projet de la Grainerie, Noletia & Truca Circus
dans le cadre du programme Erasmus+ de l'Union Européenne

Cofinancé par le programme Erasmus+ de l'Union européenne.
Avec le soutien de : Conseil Régional Occitanie, Institut Français (délégation Andalousie et accord Institut Français-Ville de Toulouse), DRAC Occitanie, Département Haute-Garonne Teatro Lope de Vega, Teatro Alameda, ICAS (Ville de Séville), INAEM (Ministerio de Cultura).

https://youtu.be/zfMrlSrmtr0

DISTRIBUTION

Interprètes:

– Andalousie: Eleni Anastasaki, Skye Cerdá, Vinka Delgado, Rebeca Gallego y Joel Martí.

– Andalousie: Eleni Anastasaki, Skye Cerdá, Vinka Delgado, Rebeca Gallego y Joel Martí.

– Toulouse: Ayelen Tejedor, Carla Carnerero, Cèlia Marcé Oller, Cristóbal Bascur y Nicol Von Marées Carvalho

Création lumière : Manuel Colchero
Vidéo et photo : Agustín Hurtado

– Sevilla: Gonzalo Andino, Rocío Álvarez-Ossorio, Marta González et Sara Spínola.

– Toulouse: Jean-Marc Broqua, Hélène Métailié et Manon Larroque 8/6€ La Grainerie création 2022

Tout public

1h30

Dates: 8 et 9 mars 2023

2023-03-08T20:30:00+01:00

2023-03-09T22:00:00+01:00

