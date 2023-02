“Oraison” par la Cie Rasposo – Du 17 au 25 février La Grainerie, 17 février 2023, Balma.

“Oraison” par la Cie Rasposo – Du 17 au 25 février 17 – 25 février La Grainerie

Sur réservation

Cirque forain intimiste, troublant et libérateur

La Grainerie 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Balma 31130 Haute-Garonne Occitanie [{“data”: {“author”: “Espace des Arts, SN Chalon”, “cache_age”: 86400, “description”: “CIRQUE – Du00c8S 8 ANSnCIE RASPOSO / MARIE MOLLIENSnnAvec Robin Auneau, Zaza Kuik u00abMissy Messyu00bb, Marie Molliens, Franu00e7oise PierretnnDernier spectacle de la Cie Rasposo, Oraisonnest un cirque beau et u00e9trange ou00f9 se cu00f4toientnlanceuse de couteaux et fil-de-fu00e9riste. Une cu00e9lu00e9bration du cirque et des corps du2019une grandenintensitu00e9 u00e0 ne pas manquer !nnDU MER 23 SEP AU VEN 2 OCT u00c0 20H, DIMn27 SEP u00c0 17H (RELu00c2CHE LE SAM)nDURu00c9E 1H / THu00c9u00c2TRE DU PORT NORD u2013 CHAPITEAU nn+ d’infos : https://www.espace-des-arts.com/saison/oraison”, “type”: “video”, “title”: “Teaser Oraison – Cie Rasposo”, “thumbnail_url”: “https://i.vimeocdn.com/video/920490771-a390c9867508342838603ebd11cd9e483ac96ed4522a6d038bd1a9e99895a278-d_426”, “version”: “1.0”, “url”: “https://vimeo.com/436017205”, “thumbnail_height”: 240, “author_url”: “https://vimeo.com/user76761117”, “thumbnail_width”: 426, “options”: {“_texttrack”: {“label”: “Text language (ignored if no captions)”, “placeholder”: “Two letters: en, fr, es, de…”, “value”: “”}, “click_to_play”: {“label”: “Hold load & play until clicked”, “value”: false}}, “html”: “

https://vimeo.com/436017205 19/15/12€ La Grainerie sous chapiteau création 2019

À partir de 8 ans

1h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-17T20:30:00+01:00

2023-02-25T19:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Balma, Haute-Garonne Autres Lieu La Grainerie Adresse 61 Rue Saint-Jean, 31130 Balma Ville Balma lieuville La Grainerie Balma Departement Haute-Garonne

La Grainerie Balma Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/balma/

“Oraison” par la Cie Rasposo – Du 17 au 25 février La Grainerie 2023-02-17 was last modified: by “Oraison” par la Cie Rasposo – Du 17 au 25 février La Grainerie La Grainerie 17 février 2023 Balma La Grainerie Balma

Balma Haute-Garonne